Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла 30 сентября в 14 часов в посёлке Желаево. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, на подъездном тупиковом пути к ТОО "ГренАгроТренд" во время проведения работ по пломбированию грузовых вагонов 26-летний рабочий задел воздушные линии электропередач. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что в результате поражения электрическим током мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.