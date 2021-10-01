– Восьмого июля обвиняемый узнал номер телефона следователя, которая вела его дело. Он решил перечислить на её счёт в банке по номеру телефона денежные средства для содействия в исходе расследования. Без ведома следователя мужчина перечислил ей 50 тысяч тенге. Однако женщина отказалась принимать взятку и обратилась в управление собственной безопасности, - говорится в материалах дела.

Иллюстративное фото из архива "МГ" 27 сентября в Уральском городском суде огласили приговор в отношении 52-летнего мужчины, который обвинялся в даче взятки следователю. Из материалов дела следует, что пятого июля 2021 года в Зачаганском отделе полиции начали досудебное расследование в отношении электрика средней школы Уральска. Тогда он подозревался в совершении преступления по статье за развращение малолетних.К слову, мужчина вину свою признал и заявил, что раскаивается. Приговором суда он был признан виновным в даче взятки должностному лицу. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 562 тысяч тенге, которые он должен выплатить в течение месяца. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Что касается факта развращение малолетних, то в пресс-службе департамента полиции сообщили, что уголовное дело направлено в суд. Подозреваемый находится под арестом.