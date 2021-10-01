- Было зафиксировано 213 человек с «красным» и 56 посетителей с «жёлтым» статусами. С 10 июня наложено 135 штрафов в отношении людей с «красным» статусом на сумму 5,8 миллионов тенге, - пояснил гласный санврач ЗКО.

- Всего по области открыты 66 прививочных пунктов вакцинации. На сегодняшний день с нарастанием в области привито первым компонентом 221 246 человека (61%), вторым компонентом привито – 197 111 человек (54%).

Сегодня, 1 октября в ходе брифинга главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев отметил, по данным министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности с начала сентября сентября выявлено 269 нарушений санитарно-карантинного режима жителями ЗКО.Мухамгали Арыспаев напомнил, что с февраля началась поэтапная вакцинация населения против коронавирусной инфекции.