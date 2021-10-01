С начала года цены на социально-значимые продукты питания в Алматы поднялись на 9,6%, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Заместитель руководителя управления предпринимательства и инвестиций Алматы Дамир Тазабек в ходе брифинга в РСК рассказал, что власти ведут комплексную работу по сдерживаю цен.

- Есть два механизма: стимулирование наших предпринимателей, чтобы они брали на себя обязательства по сдерживанию. И второй - административный ресурс. Цены будут сдерживаться постоянно, это основная задача акимата. Мы к этому прилагаем максимальные усилия. Кроме того рассматривается возможность выделения дополнительных средств, чтобы увеличить охват субъектов предпринимательства, которые берут на себя это обязательство, - сказал Тазабек.

Он заверил, что в ближайший год на социально-значимые продукты питания есть контракты с двумя торговыми сетями и рядом крупных производителей, которые обещали не повышать цены на продукцию. Только вот с начала года индекс цен на социально-значимые продукты питания составил 109,6%, то есть цены поднялись на 9,6%. Журналист спросил спикера, разве можно тогда утверждать, что цены не вырастут?

- Акиматом прилагаются максимум усилий для сдерживания. Но так как мы живём в рыночной экономике, и зависит от многих макро и микро экономических факторов, - ответил Тазабек.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.