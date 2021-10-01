Также суд лишил свободы за участие в краже их родственника и двоих друзей, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Полицейские ЗКО вернули хозяевам 26 лошадей Иллюстративное фото из архива «МГ» Как сообщила старший помощник прокурора ЗКО Асель Беркалиева, 25 июня прокуратурой района Байтерек в суд направили дело по статье за скотокрадство. На скамье подсудимых оказались пять подозреваемых. В пресс-службе суда ЗКО рассказали подробности кражи лошадей и телят.
- Из материалов дела следует, 44-летний Айдынгали Орынгалиев в ноябре 2018 года на рынке "Ел Ырысы" в Уральске похитил породистого коня и лошадь, которые стояли за ограждением. Тогда он причинил ущерб 1,1 миллиона тенге владельцу скота. В октябре 2020 года недалеко от села Тоганас Сырымского района он похитил двух жеребцов с пастбища. Ущерб составил один миллион тенге. В апреле этого года он привлёк к очередной краже своего друга детства Марата Абенова, сына Адельхана Орынгалиева, родственника Руслана Укубаева. Они узнали, что возле посёлка Спартак района Байтерек в лесополосе ходят телята без присмотра и решили их похитить. Только во время кражи к ним присоединился водитель  - друг Адельхана Орынгалиева Адил Жоламан. Они украли троих телят, вот только не с пастбища, а из загона. Ущерб составил 450 тысяч тенге.
15 сентября прошло оглашение приговора, где всех обвиняемых признали виновными и назначили наказание: Айдынгали Орынгалиеву в виде шести лет лишения свободы, его другу Марату Абенов в виде 3,6 лет лишения свободы, а сыну Адельхану Орынгалиеву, Руслану Укубаеву и Адилу Жолманову в виде трёх лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.