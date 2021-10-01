- Из материалов дела следует, 44-летний Айдынгали Орынгалиев в ноябре 2018 года на рынке "Ел Ырысы" в Уральске похитил породистого коня и лошадь, которые стояли за ограждением. Тогда он причинил ущерб 1,1 миллиона тенге владельцу скота. В октябре 2020 года недалеко от села Тоганас Сырымского района он похитил двух жеребцов с пастбища. Ущерб составил один миллион тенге. В апреле этого года он привлёк к очередной краже своего друга детства Марата Абенова, сына Адельхана Орынгалиева, родственника Руслана Укубаева. Они узнали, что возле посёлка Спартак района Байтерек в лесополосе ходят телята без присмотра и решили их похитить. Только во время кражи к ним присоединился водитель - друг Адельхана Орынгалиева Адил Жоламан. Они украли троих телят, вот только не с пастбища, а из загона. Ущерб составил 450 тысяч тенге.15 сентября прошло оглашение приговора, где всех обвиняемых признали виновными и назначили наказание: Айдынгали Орынгалиеву в виде шести лет лишения свободы, его другу Марату Абенов в виде 3,6 лет лишения свободы, а сыну Адельхану Орынгалиеву, Руслану Укубаеву и Адилу Жолманову в виде трёх лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
