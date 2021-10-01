Они должны уберечь жителей от случайного падения, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото: Алматы Су

В «Алматы Су» сообщили, что во избежание несчастных случаев на каждом колодце установят вторую крышку в виде решётки.

- Такое решение убережёт от случайного падения любого, даже самого невнимательного школьника, - отметили в коммунальном предприятии.

Всего в городе 150 тысяч люков инженерных сетей и ливневой канализации. Жителей просят при обнаружении открытого люка сообщить об этом в диспетчерскую службу по телефону 274-66-66 или 87021002765.

Фото: Алматы Су

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.