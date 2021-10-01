– Он целенаправленно останавливал и составлял протокола об административных правонарушениях на спецтехнику, направляющуюся на вышеуказанный объект строительства, тем самым, оказывая давление на субъект предпринимательства, и вынуждая представителей подрядной организации обратиться к нему за помощью. 18 мая Мирлан Акнуров оформил протокол на водителя, который доставлял на строительный объект каток весом 16 тонн из Аксая. При этом, продержал его в здании ОП Шынгырлауского района до обеда, тем самым парализуя объект строительства, и вынуждая приехать представителей ТОО «Орал курылыс». В указанный день Акнуров познакомился с представителем ТОО Шариповым, который приехал за водителем спецтехники, - говорится в приговоре суда.23 мая Акнуров потребовал у Шарипова, чтобы каждый шестой рейс со строительными материалами отвозили на его земельный участок, где он строил дом. Представитель подрядчика согласился, и на следующий день отвез полицейскому 20 тонн песчано-гравийной смеси стоимостью шесть тысяч тенге. Шарипов осознал незаконность требований стража порядка и обратился в антикоррупционную службу. Акнуров тем временем, не подозревая об этом, потребовал у представителя строительной компании доставить ему две тонны цемента стоимостью 73 тысячи тенге. Цемент ему доставили 23 июня, а взамен Акнуров обещал не мешать передвижению спецтехники и оказывать общее покровительство. Полицейский в суде свою вину признал и отметил, что раскаивается, а так же попросил суд назначить ему наказание в виде штрафа, подчеркнув, что на иждивении у него находятся трое малолетних детей. Приговором суда 36-летний Мирлан Акнуров был признан виновным в получении взятки. Ему назначено наказание в виде штрафа в 3,9 миллиона тенге, которые он должен выплатить в течение месяца. Кроме этого, Акнурова лишили специального звания "капитан полиции" и он больше не сможет работать на государственной службе. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Что произошло с ценами на квартиры в январе 2026 года
В январе 2026 года цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов.
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.