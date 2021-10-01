30 сентября в управлении санитарно-эпидемиологического контроля Уральска прошла встреча с предпринимателями, где им разъяснили разрешение на проведение памятных и торжественных мероприятий, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Что делать с посетителями с «синим» статусом, спросили у главного санврача ЗКО рестораторы Фото из архива "МГ" Отметим, что новое постановление принял главный государственный санитарный врач Казахстана. - С 27 сентября памятные мероприятия можно проводить в регионах, которые находятся в "зелёной" зоне при заполняемости до 50%, но не более 100 мест, в "жёлтой" (до 50%, не более 70 мест) и в "красной" (до 50%, не более 50 мест. Наша область сейчас находится в "жёлтой" зоне. При этом все объекты должны работать по приложению Ashyq и пускать посетителей только с "зелёным" статусом. В помещениях можно находиться без масок, - сообщила руководитель городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Гульдана Кереева. Между тем у рестораторов тоже возникли вопросы.
- Мы больше полутора лет не работали. Все в кредитах. У меня их уже четыре на сумму более 400 тысяч тенге. К примеру, на свадьбу придут люди, которые не болеют коронавирусом, но у них "синий" статус. Мы их не должны пускать. В этом большая проблема. Люди будут возмущаться, - рассказала Туганай Сатыбаева.
Отметим, что из-за карантинных ограничений в регионе была приостановлена деятельность порядка 120 банкетных залов и ресторанов. По данным акимата ЗКО, более 20 рестораторов переформатировали свой бизнес, открыв в заведениях магазины, супермаркеты, учебные и медицинские центры. Руслан АЛИМОВ