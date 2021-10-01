Пассажирам рекомендуют приезжать в аэропорт с запасом времени, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото с сайта Pixabey

Досмотр усилен с первого октября по распоряжению Авиационной администрации Казахстана.

- В связи с проведением оперативно-профилактических мероприятий в международном аэропорту Алматы вводятся меры по усилению авиационной безопасности – на входе в терминал будет выставлена дополнительная линия досмотра, - говорится в сообщении воздушной гавани.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.