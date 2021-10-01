Женщину привлекли к ответственности, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Скриншот с видео

Видео с необычными посетителями детской площадкой появилось в сети. Кадры сняты вдоль Большого Алматинского канала.

View this post on Instagram

Как ни странно, но комментаторы обрушились с критикой не на владелицу скота, а на автора видео.

- Пусть пасутся, вам-то что. Как люди не мусорят и не плюют. Займитесь своим делом - пишут подписчики паблики.

Тем временем в пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что сотрудники управления Алатауского района привлекли хозяйку животных к административной ответственности.

