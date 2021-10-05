Фото с сайта pixabay.com Для начала давайте разберемся откуда возникает сухой кашель. Главная причина – это раздражение стенок верхних дыхательных путей. Наверняка вы замечали, что першение в горле начинается когда дышите сухим горячим воздухом, дымом или пылью. Такой кашель быстро проходит, когда устраняется раздражитель. Но бывает так, что кашель затягивается на более длительное время. Основными причинами являются острые респираторные вирусные инфекции, аллергены, астма, коклюш, пневмония, заболевания легких, изжога и даже побочные эффекты лекарств. Обычно такой кашель проходит в течение нескольких дней. Для того, чтобы ускорить этот процесс, достаточно придерживаться нескольких рекомендаций. Во-первых, обильное питье, пейте побольше теплый чай, компот, морс и простую воду. Избегайте запаха сигарет, пыли, ароматизаторов, дезодорантов, туалетной воды и освежителей воздуха. Поддерживайте влажность воздуха в помещении (40-60%). Но если сухой кашель не хочет покидать вас в течение нескольких недель, то немедленно обратитесь к доктору. Также обязательно посещение врача при отдышке, ощущении кома в горле, невозможности вдохнуть полной грудью, при появлении крови, шишек и припухлостей на шее, при высокой температуре и при стремительном похудении. Специалист должен определить причину кашля и назначить лечение, при необходимости вам нужно будет сдать ряд анализов. При особых случаях вас могу направить к пульмонологу или аллергологу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.