Как за пару минут почистить утюг от нагара и накипи
Утюг - это незаменимый помощник каждой хозяйки. К сожалению, он остается недолго новым. Со временем у него образуется накипь внутри и загрязняется подошва снаружи. К тому же, образовавшаяся гарь очень часто портит вещи и оставляет следы, от которых сложно избавиться. Осадок в виде накипи также неприятен, когда остается на вещах. Не стоит горячиться и сразу же идти за новым утюгом, вполне возможно за пару минут справиться с этими неприятностями и снова наслаждаться работой любимого помощника.
Изображение Pezibear с сайта Pixabay
Чистка подошвы прибора
Чтобы очистить подошву утюга вам понадобится плотное и влажное полотенце, а также немного пищевой соды. Насыпаем ее на полотенце, включаем средний температурный режим и гладим его. Эти манипуляции займут пару минут не больше, а подошва станет - как новая. Затем отключите утюг и этим же полотенцем хорошенько протрите подошву.
Чистка внутренней части утюга
Выливаем из утюга оставшуюся воду и заливаем 100 миллилитров уксуса. Также включаем на средний температурный режим утюг. Кладем сухое полотенце и проглаживаем его, при этом нажимаем на кнопку «выход пара». Вся грязь и накипь выйдет изнутри за пару минут.
Очищайте утюг по мере необходимости, тем самым увеличивая срок эксплуатации.
