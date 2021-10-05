Чистка подошвы прибора

Чистка внутренней части утюга

Чтобы очистить подошву утюга вам понадобится плотное и влажное полотенце, а также немного пищевой соды. Насыпаем ее на полотенце, включаем средний температурный режим и гладим его. Эти манипуляции займут пару минут не больше, а подошва станет - как новая. Затем отключите утюг и этим же полотенцем хорошенько протрите подошву.Выливаем из утюга оставшуюся воду и заливаем 100 миллилитров уксуса. Также включаем на средний температурный режим утюг. Кладем сухое полотенце и проглаживаем его, при этом нажимаем на кнопку «выход пара». Вся грязь и накипь выйдет изнутри за пару минут. Очищайте утюг по мере необходимости, тем самым увеличивая срок эксплуатации.