Не ставить авто под деревьями просят алматинцев спасатели

Автовладельцам рекомендуют оставлять машины на специальных парковочных местах, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

В Алматы выпал первый снег. Осадки продолжаются, в этой связи ДЧС города рекомендует не экономить время на парковке и не ставить машины под деревьями, линиями электропередач и другими нависающими конструкциями.

- Найдите максимально безопасное место, лучше на специальных парковочных местах, - говорится в сообщении.

В акимате Алматы добавили, что по состоянию на 6:00 в горных и предгорных районах выпало до трёх сантиметров снега.

- В целях предупреждения гололедных явлений производится посыпка противогололедными материалами дорог, расположенных в горной и предгорной местности, а также сметание снега с высокогорных дорог, - сообщили в ведомстве.

В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством снегоуборочных работ.

Согласно прогнозам синоптиков, снегопад будет продолжаться весь день. Завтра также ожидаются осадки. Воздух в Алматы шестого октября не поднимется выше пяти градусов тепла, ночью температура опуститься до +1..+3 градусов.

На дорогах города отмечаются пробки до шести баллов.К счастью, цены на такси при этом не взлетели.

