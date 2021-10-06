Педагога уволили, передаёт телеканал КТК.

Иллюстративное фото из архива «МГ»

Во время урока музыки учитель ударил 11-летнего школьника по уху и сравнил его с «ноющей девчонкой».

– Мы с этого года перевели его в другую школу. И поскольку учителя на следующий день уволили, конечно, он столкнулся после этого события ещё с определенным, скажем так, давлением со стороны некоторых учеников или преследованием. Учителя, которые осудили его поведение, обозвав его ябедой и тем, что он лишил человека рабочего места, - рассказывает мама ребёнка Гульшат Нурпеисова.

Педагога уволили и выписали ему штраф. Однако у семьи мальчика есть претензии к школе - они подали иск в суд и хотят взыскать пять миллионов тенге.

– В целом для нас это супернеожиданная ситуация: у нас никогда не было случаев рукоприкладства. Это точное рукоприкладство, конечно, можно по-разному оправдывать педагога, что он шутя это сделал, не шутя. Это никакого значения не имеет, он не имел права так поступать. С точки зрения справедливости – мы перешли на уровень, когда суд может конкретно определить, как поступать в данном случае той или иной стороне, - сказал Алмас Сапаргалиев, руководитель трансформационных, административных процессов школы Жании Аубакировой.

