В МЧС сообщили, что пожар произошёл во дворе дома по улице Жаскеленова, загорелись 22 рулона сена. Пожарные с кинологами также искали пропавших детей.По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, пятого октября в 21:40 в отдел полиции Махамбетского района поступило сообщение о пропаже троих детей 9 и 7 лет.
– Дети вышли из дома играть и не вернулись домой. В поисковых работах были задействованы сотрудники полиции, сельчане и волонтёры, приехавшие из города. Однако найти детей не удалось. Во время пожара в сарае частного дома были обнаружены тела троих детей. Трупы направлены на судебно-медицинскую экспертизу. По данному факту начато досудебное расследование по статье 292 УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности", - сообщили полицейские.В сельском акимате рассказали, что поисками детей занимались все неравнодушные жители посёлка.
- Детей искали всем селом, обошли все вокруг: овраги, зимовки, заброшенные строения. Потом вот нашли их (…). Что именно и как именно произошёл пожар, пока не знаем, сейчас всё выясняется. Семья хорошая, - рассказали в акимате Махамбетского района и добавили, что со стороны акимата семье будет оказана посильная помощь.Фото: МЧС РК Фото: МЧС РК
