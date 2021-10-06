Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла пятого октября около 19:00 в селе Ортакшыл Махамбетского района. Пожар произошел в сарае, где складировалось сено. Прибывшие на место пожарные ликвидировали его в 23:07. В углу сарая они наткнулись на тела троих малолетних детей.

В МЧС сообщили, что пожар произошёл во дворе дома по улице Жаскеленова, загорелись 22 рулона сена. Пожарные с кинологами также искали пропавших детей.

– Дети вышли из дома играть и не вернулись домой. В поисковых работах были задействованы сотрудники полиции, сельчане и волонтёры, приехавшие из города. Однако найти детей не удалось. Во время пожара в сарае частного дома были обнаружены тела троих детей. Трупы направлены на судебно-медицинскую экспертизу. По данному факту начато досудебное расследование по статье 292 УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности", - сообщили полицейские.

В сельском акимате рассказали, что поисками детей занимались все неравнодушные жители посёлка.

- Детей искали всем селом, обошли все вокруг: овраги, зимовки, заброшенные строения. Потом вот нашли их (…). Что именно и как именно произошёл пожар, пока не знаем, сейчас всё выясняется. Семья хорошая, - рассказали в акимате Махамбетского района и добавили, что со стороны акимата семье будет оказана посильная помощь.

По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, пятого октября в 21:40 в отдел полиции Махамбетского района поступило сообщение о пропаже троих детей 9 и 7 лет.Фото: МЧС РКФото: МЧС РК

