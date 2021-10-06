Тепло дадут во всех микрорайонах города, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске завершился отопительный сезон Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель генерального директора АО "Жайыктеплоэнерго" Бекболат Камешов отметил, что сегодня, шестого октября, начнётся подача тепла во все дома города. Вчера, пятого октября, заместитель акима Уральска Мирас Мулкай пояснил, что тепло подаётся до задвижек, а дальше отрабатывают жильцы дома совместно с КСК. У кого паспорта готовности есть, тепло будет подаваться беспрепятственно. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.