Известный блогер и урбанист посетил Алматы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Илья Варламов/Instagram

Илья Варламов в stories своего Instagram показал подземные переходы.

- За что можно Алматы похвалить, что у них подземные переходы дублируются на земле. Подземными переходами никто не пользуется. Интересно, алматинские урбанисты проводили ли замеры - сколько людей спускаются под землю? Видите, люди все переходят по земле. Подземный переход не удобен ни молодым, ни тем более пожилым. Лучше подождать светофор, - сказал урбанист.

Илья Варламов/Instagram

Варламов также показал банный комплекс Arasan, который, по его мнению, немного изуродовали рекламой на входе. Он отметил, что здание красивое и «мило», что ему разрешили произвести съёмку внутри.

Илья Варламов/Instagram

Следом блогер сказал, что ходил по дворам в поисках пожилых людей.

- Пытаюсь найти местных бабушек, чтобы обсудить животрепещущие вопросы, но ни одной бабушки нет, - отмечает блогер.

Также в кадр попал фонтан.

- Друзья, какая первая мысль приходит при виде этого фонтана? Искупаться (вероятно, он пошутил над грязной зелёной водой в чаше фонтана - прим. ред.) Но нельзя, купание запрещено. Кто-то выиграл конкурс на самую элегантную табличку, - иронизировал Варламов.

Илья Варламов/Instagram

Далее он показывает, что улетел в Туркестан.

Алматинцы пишут в соцсетях, что блогер снимал на камеру стендап. Скорее всего, скоро появится его новый обзор на мегаполис.