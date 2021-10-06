При задержании он отказался от освидетельствования, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Водитель акимата ЗКО ездил на служебном авто с подложными номерами По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, восьмого сентября примерно в 00:30 в ходе ОПМ «Безопасная дорога» на пересечении улиц Х. Доспанова и Неусыпова стражи порядка остановили Kia Sportage. Позже выяснилось, что служебное авто с подложными номерами принадлежит управлению земельных отношений акимата ЗКО. Тогда руководитель управления Мурат Умралеев сказал, что в отношении водителя будут приняты меры вплоть до увольнения. Сегодня, шестого октября, Мурат Умралеев сообщил, что водитель был уволен. С сотрудником был расторгнут договор, так как восьмого сентября водитель без уважительной причины отсутствовал на работе в течение трех и более часов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.