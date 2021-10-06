Как электрическая энергия попадает в наши дома? У электроэнергии, как у любого товара есть производители, транспортировщики и продавцы. Электрическую энергию вырабатывают электростанции различного типа. Электросетевые компании по своим сетям доставляют ее потребителям. Энергоснабжающие компании продают населению и предприятиям. На примере нашей области эта цепочка выглядит так:По линиям высокого напряжения, принадлежащим государственной компании АО «KEGOC» электроэнергия, вырабатываемая указанными производителями, доходит до понизительных подстанций и дальше уже транспортируется по сетям АО «Западно–Казахстанская электросетевая компания». ТОО «Батыс Энергоресурсы» организует процесс реализации электрической энергии от ее покупки у производителей до доставки потребителям. Таким образом, тариф на электрическую энергию складывается из следующих составляющих: производство электроэнергии, ее транспортировка по линиям электропередач, оплата услуг рынка мощности и сбыт. Если 1 кВтч электроэнергии стоит 23,50 тенге, почему в квитанции, по которой мы оплачиваем потребление электроэнергии дома, тариф ниже. Дело в том, что тариф для бытового потребителя намеренно, снижается (субсидируется), за счет завышенного тарифа для юридических лиц, следующим образом:Для каждой электростанции Приказом и.о. Министра энергетики Республики Казахстан от 24 июня 2021 года № 211. "О внесении изменений в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 14 декабря 2018 года № 514 "Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию" утверждены предельные тарифы за 1 кВт/час вырабатываемой ими электрической энергии.1. ГТЭС КПО б.в............................................................................объем поставки до 20%; 2. ТОО «Уральская ГТЭС»........................................................................................до 23%; 3. АО «Жайыктеплоэнерго» (ТЭЦ).........................................................................до 10%;4. ПАО «Интер РАО».....................................................................объем поставки до 6%; 5. ТОО «Батыс Пауэр».............................................................................................до 20%; 6. ТОО «KUS»............................................................................................................до 11%; 7. ТОО «МАЭК Казатомпром»................................................................................до 10%; Как видим, в области не достаточно мощностей местных производителей электроэнергии, поэтому приходится доставлять электроэнергию по межрегиональным сетям оплачивая дополнительные затраты по передаче электроэнергии, то есть АО «KEGOC» + ЗапКаз РЭК. Кроме того, из–за удаленности от собственных источников производства электроэнергии таких районов как Бокейординский и Жанибекский покупка осуществляется от ПАО «Интер РАО» в России по более высокой цене. А когда местные станции осуществляют плановый ремонт или профилактику, затраты на покупку электричества увеличиваются. В тарифе ТОО «Батыс Энергоресурсы» затраты на покупку электроэнергии составляют 54%.Электроэнергию мало произвести, ее необходимо доставить до потребителя. Одним из важнейших элементов электроснабжения является передача и распределение электроэнергии по линиям электропередач – данную функцию в нашей области осуществляет компания ЗапКаз РЭК. Тариф на передачу электроэнергии по электрическим сетям от производителей до потребителей утверждается Департаментам комитета по регулированию естественных монополий. Для каждого электросетевого предприятия устанавливается свой тариф, который зависит от протяжённости, стоимости и качества содержания сетей, инвестиционной программы, направленной на модернизацию. Электрические сети необходимо поддерживать, ремонтировать, обновлять. В тарифе ТОО «Батыс Энергоресурсы» затраты на передачу электрической энергии составляют 33%.готовности электрической мощности к несению нагрузки Основная цель ввода рынка электрической мощности с 1 января 2019 года – это обеспечение балансовой надежности энергосистемы Казахстана. Под балансовой надёжностью понимается способность энергосистемы удовлетворять потребительский спрос на электроэнергию в любой момент времени. По сути, инвестиционная составляющая, направленная на поддержание существующих мощностей и создание новых энергопроизводящих организаций.Мы потребляем электроэнергию, произведенную на электрических станциях, доставленную нам сетевыми компаниями, и платим за ее потребление в энергоснабжающую организацию, в нашем случае в этой роли выступает ТОО «Батыс Энергоресурсы». Оно должно заплатить деньги всем субъектам энергетического рынка, принимавшим участие в энергоснабжении: станциям, KEGOCу, РЭКу и еще должна остаться снабженческая надбавка – плата непосредственно энергоснабжающей организации за то, что организовала процесс продажи между станцией и потребителем. В этом весьма непростом и кропотливом процессе задействовано порядка полутора сотен человек – кассиры, контролеры, экономисты и другие. Часто задают вопрос: «Почему нельзя купить электроэнергию у производителя напрямую?» Купить, в принципе, можно, но в этом случае станции будет необходимо нанять штат, отвечающей за снабжение, то есть открыть ту же энергоснабжающую организацию. И для ее функционирования также будет необходима снабженческая надбавка. А так как своих сетей у станции нет, в свою цену станция будет вынуждена включить тариф на передачу KEGOC и РЭК. Аналогичный ответ может быть дан и тем, кто спрашивает, почему РЭК не занимается энергоснабжением. Еще с 2004 года Законом «Об электроэнергетике» предусмотрено разделений функций по передаче электрической энергии и энергоснабжению. И тогда из тарифа РЭКов были исключены затраты по снабженческой деятельности. В тарифе ТОО «Батыс Энергоресурсы» снабженческая надбавка составляет около 4%.Учитывая все затраты, цену на электроэнергию для энергоснабжающей организации согласовывает местный Департамент комитета по регулированию естественных монополий.Мы выяснили, что конечная стоимость 1 кВт*часа включает в себя тариф производителя электроэнергии, услуги на передачу электроэнергии, затраты на услуги рынка мощности и снабженческую надбавку. Как следствие, при увеличении хотя бы одной составляющей конечная цена не будет оставаться неизменной. И только снабженческая надбавка, которая составляет, как мы уже говорили, 4%, находится под контролем энергоснабжающей организации. А рост тарифов происходит из–за увеличения стоимости производства электроэнергии, изношенности сетей, которые ведут к потерям электричества, увеличения стоимости обслуживания сетевого оборудования и линий электропередачи, и многих других факторов. К примеру, компания КПО б.в. на протяжении десятилетий поставляла электроэнергию для жителей области по социально низкой цене, ниже рыночной в три раза, объем поставки покрывал 40% нужд области в электроэнергии. Но, в связи с ростом собственного потребления электроэнергии на Карачаганакском месторождении с 2020 года снизила поставки до 20%, что неминуемо отразилось на значительном росте тарифа.Электроэнергия – это товар, который производится разными способами, может передаваться на огромные расстояния. В настоящее время потребность в электрической энергии стабильно возрастает, повышается уровень нашей жизни, расширяется потребность в пользовании электроприборами. При этом каждый потребитель должен понимать, что оплачивая своевременно за пользование электроэнергией, он вносит свой вклад в развитие электроэнергетики как нашего региона, так и страны в целом. Молдагалиева А.Г., директор по сбыту электроэнергии ТОО «Батыс Энергоресурсы»