- Нас из Уральска приехало 10 человек. В том числе из общественного объединения «Акжайык - город мастеров». Неделю назад мы выходили на ярмарку на День города в Уральске. Так люди подходили, спрашивали, по какому поводу праздник. В Аксае тоже так – подходят, интересуются. Говорят, что не знали, что День города, - говорит Марина.

- Нам легче собрать свой товар и уложить его по сумкам. А вот мужчинам, которые занимаются, например, резьбой по дереву, везти свои произведения, да ещё так далеко, сложнее, - считает она.

Местом проведения ярмарки стал парк имени Г. Жангирова. Мастера, а по совместительству продавцы, расположились с товаром в павильонах и юрте, установленных в парке накануне. Вниманию аксайцев и гостей города был представлен широкий выбор предметов народного промысла. Организатором ярмарки выступил Совет деловых женщин Бурлинского района. Марина Матвеева из Уральска привезла на ярмарку в Аксай вязанные изделия.По словам женщины, в Аксай приехали одни мастерицы.Гельсера Абдрахимова из села Бурлин постоянная участница выставок прикладного искусства в районе и в Уральске. Более того, и в Аксае и в Бурлине проходили её персональные выставки. Женщина изготавливает панно и картины из лоскутков, игрушки, тумары, создает поделки из бисера. На ярмарке она представила не только свои работы, но и произведения своей дочери. Людмила Калашникова, педагог Детской школы искусств и член Совета деловых женщин Бурлинского района изготавливает бижутерию и украшения из камней. Её серьги, ожерелья и браслеты пользуются популярностью. У павильона, где Людмила выставила свои работы, толпилось немало женщин. Нужно отметить, что руководство района не оставило без внимания участников ярмарки-выставки «Город мастеров». Аким Бурлинского района Миржан Сатканов ознакомился с их работами, отметив мастерство и профессионализм, а также вручил благодарственные письма.