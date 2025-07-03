В стране есть 25 платных участков общей протяжённостью 4760 км. Среди них 12 участков первой технической категории и 13 участков – второй и третьей категорий. Автомобилисты более 32 млн раз проехали по платным дорогам Казахстана с начала года.

Какие участки платных дорог являются наиболее востребованными в Казахстане, подсчитали в АО «НК «КазАвтоЖол»».

— Эти цифры ярко демонстрируют растущую востребованность качественной дорожной инфраструктуры и её ключевую роль в экономическом развитии страны. Платные автодороги не только ускоряют перемещение, но и создают устойчивую связь между городами и соседними государствами, способствуя развитию торговли, туризма и промышленности, — говорится в сообщении.

Рейтинг популярности составили для всех 25 участков: