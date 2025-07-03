Какие участки платных дорог являются наиболее востребованными в Казахстане, подсчитали в АО «НК «КазАвтоЖол»».

В стране есть 25 платных участков общей протяжённостью 4760 км. Среди них 12 участков первой технической категории и 13 участков – второй и третьей категорий. Автомобилисты более 32 млн раз проехали по платным дорогам Казахстана с начала года.

— Эти цифры ярко демонстрируют растущую востребованность качественной дорожной инфраструктуры и её ключевую роль в экономическом развитии страны. Платные автодороги не только ускоряют перемещение, но и создают устойчивую связь между городами и соседними государствами, способствуя развитию торговли, туризма и промышленности, — говорится в сообщении.

Рейтинг популярности составили для всех 25 участков:

  1. Алматы – Конаев (по этому участку с начала года проехали 5,1 млн раз);
  2. Шымкент – граница Узбекистана (4,4 млн);
  3. Шымкент – Тараз (2,9 млн);
  4. Тараз – Кайнар (2,4 млн);
  5. Шымкент – Кызылорда (2,25 млн);
  6. Астана – Темиртау (2 млн);
  7. Конаев – Талдыкорган (1,7 млн);
  8. Астана – Щучинск (1,66 млн);
  9. Щучинск – Кокшетау (1,5 млн);
  10. Астана – Павлодар (1,132 млн);
  11. Алматы – Хоргос (1,13 млн);
  12. Кокшетау – Петропавловск (830 тысяч);
  13. Кызылорда – Аральск (770 тысяч);
  14. Павлодар – Семей – Калбатау (568 тысяч);
  15. Актобе – граница РФ (Оренбург) (540 тысяч);
  16. Костанай – Денисовка (526 тысяч);
  17. обход города Тараза (Кайнар – Шымкент) (474 тысячи);
  18. Уральск – граница РФ (на Самару) (412 тысяч);
  19. Павлодар – граница РФ (на Омск) (393 тысяч);
  20. Костанай – граница РФ (на Троицк) (341 тысяча).
  21. Балхаш – Бурылбайтал (300 тысяч); 
  22. Уральск – граница РФ (на Саратов) (270 тысяч);
  23. Шу - Бурылбайтал (155 тысяч);
  24. Кандыагаш – Макат (103 тысячи);
  25. Бейнеу – Акжигит (граница Узбекистана) (45 тысяч).