Какие участки платных дорог являются наиболее востребованными в Казахстане, подсчитали в АО «НК «КазАвтоЖол»».
В стране есть 25 платных участков общей протяжённостью 4760 км. Среди них 12 участков первой технической категории и 13 участков – второй и третьей категорий. Автомобилисты более 32 млн раз проехали по платным дорогам Казахстана с начала года.
— Эти цифры ярко демонстрируют растущую востребованность качественной дорожной инфраструктуры и её ключевую роль в экономическом развитии страны. Платные автодороги не только ускоряют перемещение, но и создают устойчивую связь между городами и соседними государствами, способствуя развитию торговли, туризма и промышленности, — говорится в сообщении.
Рейтинг популярности составили для всех 25 участков:
- Алматы – Конаев (по этому участку с начала года проехали 5,1 млн раз);
- Шымкент – граница Узбекистана (4,4 млн);
- Шымкент – Тараз (2,9 млн);
- Тараз – Кайнар (2,4 млн);
- Шымкент – Кызылорда (2,25 млн);
- Астана – Темиртау (2 млн);
- Конаев – Талдыкорган (1,7 млн);
- Астана – Щучинск (1,66 млн);
- Щучинск – Кокшетау (1,5 млн);
- Астана – Павлодар (1,132 млн);
- Алматы – Хоргос (1,13 млн);
- Кокшетау – Петропавловск (830 тысяч);
- Кызылорда – Аральск (770 тысяч);
- Павлодар – Семей – Калбатау (568 тысяч);
- Актобе – граница РФ (Оренбург) (540 тысяч);
- Костанай – Денисовка (526 тысяч);
- обход города Тараза (Кайнар – Шымкент) (474 тысячи);
- Уральск – граница РФ (на Самару) (412 тысяч);
- Павлодар – граница РФ (на Омск) (393 тысяч);
- Костанай – граница РФ (на Троицк) (341 тысяча).
- Балхаш – Бурылбайтал (300 тысяч);
- Уральск – граница РФ (на Саратов) (270 тысяч);
- Шу - Бурылбайтал (155 тысяч);
- Кандыагаш – Макат (103 тысячи);
- Бейнеу – Акжигит (граница Узбекистана) (45 тысяч).