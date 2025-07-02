Днем 3 июля в Западно-Казахстанской области переменная облачность. Ожидается +26 градусов тепла.

«Ожидаются осадки»: прогноз погоды на 3 июля в ЗКО

По данным РГП «Казгидромет», на западе, севере и востоке области будет дождь, гроза и град. Ночью + 18 градусов, дождь. Ветер северо-западный: 20 м/с.

В Атырауской области малооблачно. На западе, севере, востоке области: дождь, гроза, и осадки в виде града. Днем +34. Ночью +20. Ветер северо-западный: 20 м/с.

В Актюбинской области переменная облачность. Дождь, гроза и град ожидаются на западе, севере и в центре области. Днем +30 градусов, ночью +18 градусов. Ветер восточный: 20 м/с.

В Мангистауской области переменная облачность. На западе, севере и востоке области ожидается кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха днем составит +30 градусов, ночью +23. Ветер северо-западный: 20 м/с.

Фото: pixabay.com