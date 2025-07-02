Национальный антарктический научный центр показал фотографию, на которой видно редкое природное явление. Фотографию сделала биолог Зоя Швыдка.

На фото — морской леопард плывет среди льдин, а тюлень-крилеед спокойно отдыхает на снежной глыбе. Над всем этим — потрясающее небо в насыщенных оттенках розового, фиолетового и черничного цветов.

Как объяснили ученые, это связано с тем, что солнце не поднимается высоко над горизонтом.

Они объяснили, что из низкого положения свету надо пройти более длинный путь к поверхности, чем когда солнце высоко над горизонтом, поэтому цвета рассеиваются иначе. Дополнительно на цвет неба влияют антарктические облака, а также поверхность — снег, лед или вода, которые отражают свет и усиливают эффект.



