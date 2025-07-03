Для них появляются новые перспективы, усиливается внутренняя устойчивость и вера в себя, пишет YourTango .

Рак

Начало года принесло внутренние бури, но теперь приходит понимание и стабильность. Юпитер помогает обрести уверенность, восстановить отношения и укрепить профессиональные позиции. Уран способствует освобождению от эмоциональных блоков, а Сатурн — развитию лидерских качеств и ответственности.

Близнецы

Юпитер переходит во второй дом, фокусируя внимание на финансовой сфере и самооценке. Уран приносит волну трансформаций, особенно в сфере самовыражения и идей. Появляется возможность применить свои таланты в новых проектах и укрепить карьерные позиции.

Скорпион

Период роста и расширения горизонтов. Меняется мировоззрение, появляется интерес к новым знаниям, поездкам и личностному развитию. Временный уход Урана из зоны отношений дает передышку и возможность укрепить доверие. Важные перемены происходят изнутри.

Фото: pixabay.com