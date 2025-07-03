Для этого будут использовать специальных коров, которые дают молоко без белка А1.

Как сообщило Министерство сельского хозяйства, в Казахстане впервые запустят производство гипоаллергенного молока A2.

Молоко типа A2 – это продукт, отличающийся повышенной усвояемостью и безопасностью для людей с чувствительностью к обычному коровьему молоку. Реализовать проект позволит использование коров с подтверждённым генотипом A2A2, которые дают молоко без белка A1. Племенное поголовье ранее завезли в страну.

Такое молоко уже производят в таких странах, как Новая Зеландия, Япония, ОАЭ, Франция и Германия. В то же время на рынках СНГ, включая Россию и Казахстан, этот продукт пока представлен ограниченно.

Производить молоко будет компания «Молком-Павлодар» в Павлодарской области. Запуск новой производственной линии откроет перспективы для создания полноценного сектора гипоаллергенных молочных продуктов в стране.

Фото: pixabay.com