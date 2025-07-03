Подсудимых приговорили к 15 и 19 годам лишения свободы.

В Уральске вынесли приговор по двойному убийству, совершенному 25 лет назад

В специализированном суде по уголовным делам ЗКО огласили приговор по делу о двойном убийстве, которое раскрыли спустя 25 лет. На скамье подсудимых — 53-летний Аскар Батыров и 50-летний Алибек Сармагамбетов.

Приговором суда Батыров признан виновным по части 2 статьи 99 «Убийство». Ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Сармагамбетова приговорили к 15 годам колонии максимальной безопасности. С учетом того, что оба ранее были судимы.

Гражданский иск потерпевших удовлетворили частично. Осужденные должны будут в общей сложности 30 млн тенге.

Напомним, что убийство произошло летом 2000 года. Как сообщили в полиции, в машине возле дома №9 по улице Ружейникова застрелили двух мужчин. Они скончались на месте. Спустя 24 года подсудимый Аскар Батыров сам пришёл в полицию и признался в преступлении. Отметим, что Сармагамбетов, которого полицейские представили как заказчика преступления, свою вину отрицает.