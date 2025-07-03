По данным РГП «Казгидромет», в области без осадков. Ночью + 22 градуса, дождь, гроза. Ветер северо-западный: 18 м/с.
В Атырауской области малооблачно. Без осадков. Днем +34. Ночью +20. Ветер северо-западный: 14 м/с.
В Актюбинской области переменная облачность. На севере области небольшой дождь, гроза. Днем +28 градусов, ночью +17 градусов. Ветер северо-западный: 20 м/с.
В Мангистауской области переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха днем составит +32 градуса, ночью +23. Ветер северо-западный: 14 м/с.
Фото: pixabay.com