Это громкое преступление произошло 13 января 2025 года в районе частных застроек, который актюбинцы называют Москвой. Здесь проживала пенсионерка, бывший медработник, со своим супругом, с которым сошлась 7 лет назад, он бывший полицейский. С ними жили дочь и внук хозяйки дома, старшеклассник.

В тот кровавый день Сарсенбек, так зовут подсудимого – ему 38 лет, он уроженец Мангистауской области, сложив в рюкзак отвертку, нож и скотч, заявился в дом к своей знакомой – дочери хозяйки дома. Вернее, не в дом, а на летнюю кухню во дворе дома. Мужчина проник туда через окно, вскрыв его. Дождался, когда туда придет хозяйка дома, и нанес ей 20 ножевых ранений в разные части тела, и бросил ее погреб. После этого он напал на саму Миру, свою знакомую, которая пришла на летнюю кухню, связал ей руки и ноги, вырвал ресницы, нанес ранения, и удерживал. Позже на кухню в поисках супруги и падчерицы пришел супруг хозяйки, ему Сарсенбек нанес удары не только ножом, но и топором, и так же бросил его в погреб. Пенсионеры от полученных травм скончались. Только вечером о случившемся стало известно полиции.

Туда позвонили родственники, которые не могли дозвониться до пожилой пары. Напавший на пенсионеров удерживал их дочь. Полицейские вели с ним переговоры 3 часа. В ходе спецоперации они взяли дом штурмом, освободили дочь хозяйки, вызвали скорую, но пожилых людей спасти не удалось.

Подсудимый обвинялся в убийстве двух человек, незаконном лишении свободы с применением насилия, опасного для жизни и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

В ходе судебного процесса Сарсенбек сообщил, что он признает только убийство хозяйки дома. Мужчину - ее супруга якобы убила падчерица. Подсудимый хотел на ней жениться и пришел, чтобы поговорить с родителями. На вопрос суда: зачем для этого надо было проникать на кухню, и почему в ходе следствия он давал другие показания, мужчина убедительного ответа не дал.

Прокурор заявила, что вина подсудимого в ходе процесса была доказана. Покойный пенсионер проработал в правоохранительных органах, был уважаемым человеком, его супруга была добрейшей женщиной, дочери супруга ее называли мамой, а подсудимый оборвал их жизни.

Сторона обвинения запросила для подсудимого пожизненный срок. Защитники подсудимого высказались за возвращение дела в прокуратуру.

- Мы лишились отца, и для нас это очень тяжело. Он победил онкологию, перенес многие испытания в жизни и умер такой мучительной смертью. Мало того, подсудимый даже после смерти пытался в суде очернить его доброе имя. Наш отец воспитал и вырастил нас, 4 дочерей, выдал нас замуж, видел внуков и правнуков, был порядочным как в молодости, так в почтенном возврате, и слушать такие показания было нелегко. Подсудимый сказал, что месяц готовился. У него все было запланировано. Если была бы смертная казнь, я бы запросила для него такое наказание, но самое жестокое наказание у нас - пожизненное заключение, поэтому прошу суд пожизненно лишить его свободы, сказала Анара, старшая дочь покойного пенсионера .

-В один день подсудимый лишил жизни и нашего отца, и Зины апа, она была замечательным человеком. И наш папа тоже. Зина апа о нас говорила: «У меня есть еще 4 дочери». Теперь их нет. Прошу подсудимого пожизненно лишить свободы, пусть каждый день он мучается, - обратилась к судье другая дочь убитого пенсионера Элеонора.

За такое же наказание высказалась и потерпевшая Мира, дочка убитой пенсионерки. Подсудимый просил у всех прощения . Говорил, что у него семья, маленький ребенок, и он хочет заниматься его воспитанием.

-Я не такой жестокий человек. Я хотел прожить счастливую жизнь. У меня есть единственная мать, она вчера приезжала вчера, сказала: «Наверное, больше тебя не увижу». Прошу облегчить мне наказание, дать максимальный срок и нее лишать свободы пожизненно, - говорил он.

Суд назначил ему пожизненное лишение свободы, кроме этого он должен возместить родным погибшего пенсионера 7 млн тенге материального ущерба и 20 миллионов для возмещения морального вреда.

Фарида ЗАРИП

Фото Ф.ЗАРИП

