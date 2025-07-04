В своем послании глава государства подчеркнул, что этот знаменательный день символизирует стойкость и силу духа американского народа, его неизменную приверженность принципам свободы и демократическим ценностям.

– Я вновь подтверждаю свое стремление к дальнейшему развитию двустороннего расширенного стратегического партнерства, а также выражаю готовность к углублению многостороннего взаимодействия на благо наших народов, – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Дональду Трампу успехов в его государственной деятельности.