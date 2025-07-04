На пять дней ограничат движение на участке дороги в Уральске

В акимате Уральска сообщили, что с 22:00 четвертого июля до 20:00 восьмого июля в связи с реконструкцией дорожного полотна на участке от улицы Гагарина до улицы Сырыма Датова временно ограничат движение автотранспорта.

