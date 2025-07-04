В акимате Уральска сообщили, что с 22:00 четвертого июля до 20:00 восьмого июля в связи с реконструкцией дорожного полотна на участке улицы ТЭЦ-16 от улицы Гагарина до улицы С. Датова временно ограничат движение автотранспорта.
В акимате Уральска сообщили, что с 22:00 четвертого июля до 20:00 восьмого июля в связи с реконструкцией дорожного полотна на участке от улицы Гагарина до улицы Сырыма Датова временно ограничат движение автотранспорта.
В акимате Уральска сообщили, что с 22:00 четвертого июля до 20:00 восьмого июля в связи с реконструкцией дорожного полотна на участке улицы ТЭЦ-16 от улицы Гагарина до улицы С. Датова временно ограничат движение автотранспорта.
Синоптики также прогнозируют гололед.
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.
Местные предприниматели заявили о давлении акимата.
Система автоматически отслеживает сроки действия медкнижек и уведомляет работодателей об истечении допуска к работе.
В связи с гололёдом и сильным ветром в ряде западных областей, водителям рекомендуется быть предельно осторожными на трассах и по возможност...