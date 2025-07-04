Казахстанка отправилась в Камбоджу и оказалась в трудовом рабстве

Казахстанка полетела в Королевство Камбоджа для трудоустройства на должность администратора гостиницы. Однако по прибытии стало ясно — за предложением скрываются иные намерения. Так, девушка оказалась под угрозой вовлечения в трудовое рабство.

Оперативно отреагировав на ситуацию, Интерпол МВД Казахстана направил официальные запросы в Национальное центральное бюро Интерпола Камбоджи, а также в группу по борьбе с торговлей людьми Генерального секретариата Интерпола.

Благодаря скоординированным действиям и оперативному взаимодействию с зарубежными партнерами казахстанку вовремя освободили и вернули на родину.

Сейчас идёт работа по установлению лиц, причастных к вербовке, перевозке и попытке трудового вовлечения женщины за рубежом. Все они будут привлечены к ответственности в установленном порядке.

Этот случай стал примером эффективного международного взаимодействия в борьбе с торговлей людьми.

Фото: pexels.com



