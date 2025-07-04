Отлов животных продлится до 30 ноября. Мясо степных антилоп отправят на переработку.

3 июля официально начались работы по регулированию численности сайгаков в Западно-Казахстанской области, об этом сообщается на акимата области в Instagram. Работы продлятся до 30 ноября. В них задействовано около 40 специалистов, сформировано четыре специальные бригады. Каждая бригада оснащена необходимой техникой.

Власти считают, что регулирование численности степных антилоп организовано в целях поддержания естественного баланса, недопущения порчи пастбищ и защиты сельскохозяйственных угодий.

По информации акимата, в 2025 году проводился авиаучет и было установлено, что общая численность сайгаков в Западно-Казахстанской области достигла 2,3 млн особей.

Согласно разработанному учеными биологическому обоснованию, регулировать можно только 20 процентов популяции, то есть до 460 тысяч, не нанося вреда популяции. Это ограничение, основанное на научных исследованиях и требованиях поддержания естественного баланса.

— Мясо сайгаков будет сдаваться на специально выделенные мясоперерабатывающие предприятия. В частности, данную продукцию будут принимать ТОО «Кублей», ЧП «Женис», ТОО «Батыс-Нык» и ЧП «Хаиров». В дальнейшем планируется подключить к этой работе и другие мясоперерабатывающие предприятия, — рассказал руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Нурлан Рахимжанов.

По мнению специалистов, неконтролируемое увеличение популяции этих копытных может нанести значительный ущерб сельскохозяйственным угодьям и привести к нарушению равновесия в экосистеме.

— Поэтому работа по регулированию численности степных антилоп проводится согласно соответствующему постановлению Правительства РК с соблюдением всех законодательных и экологических норм, — говорится на странице акимата.

Отметим, что из-за резкого сокращения численности степных антилоп с 1999 года на территории Казахстана ввели мораторий на отстрел сайгаков. Он продлевался пять раз. При этом и во время моратория ситуация резко ухудшилась — в 2015 году за несколько недель от пастереллеза погибли 187 тысяч животных.

За последние несколько лет численность сайги в Казахстане значительно увеличилась. На сегодняшний день в стране насчитывается почти четыре миллиона особей, большая часть из которых обитает на территории ЗКО, из-за чего фермеры не раз обращались к правительству с жалобой, что животные топчут посевы и вредят сельскому хозяйству. В шести районах области даже объявляли режим ЧС. А в сентябре 2023 года сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию в Казахстане.



