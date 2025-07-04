Посреди дороги по улице Азербайджанская возле кирпичного завода вырыли глубокую яму. С одной стороны её огородили плитами и есть предупреждающие знаки для водителей, а вот с другой стороны ничего нет.

В редакцию «МГ» обратились местные жители с жалобой, на то, что посреди дороги по улице Азербайджанская возле кирпичного завода вырыли глубокую яму. С одной стороны её огородили плитами и есть предупреждающие знаки для водителей, а вот с другой стороны ничего нет.

— Вырыли котлован, уже почти месяц ведут ремонтные работы. Ни знаков, ничего нет. Как раз здесь поворот. Кто-нибудь здесь влетит, — говорит автор видеоролика за кадром.

Позже выяснилось, что предупреждающие знаки были и с другой стороны, но по сей видимости их кто-то снёс и они теперь в этой яме, так как никаких ограждений нет.

В акимате Уральска отметили, что там находится аварийный водопровод, на котором уже было несколько отключений.