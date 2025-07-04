В Бурлинском районе открыт отбор на участие во втором этапе проекта Batys AgroHub. Это социальный проект направленный на поддержку сельского предпринимательства и развития овощеводства в регионе. Как на сайте, в проект ищут 15 инициативных сельских жителей, которые хотят заняться тепличным хозяйством и выращиванием овощей.
Участники узнают, как правильно сажать и продавать овощи, и будут получать помощь от опытных агрономов. После обучения можно будет подать заявку на грант и построить свою теплицу. Обучение пройдет с 4 по 8 августа в городе Аксай.
В проект приглашают людей, которые хотят жить в селе и выращивать экологически чистые овощи и зелень. Каждый участник пройдет обучение и получит возможность выиграть грант на строительство теплицы. Регистрация открыта до 25 июля.
Как сообщили в акимате Бурлинского района, в 2024 году по проекту было построено 10 индивидуальных теплиц, из них шесть владельцев начали выращивание огурцов, остальные четыре участника приступили к этапу посадки рассады.