В Бурлинском районе открыт отбор на участие во втором этапе проекта Batys AgroHub. Это социальный проект направленный на поддержку сельского предпринимательства и развития овощеводства в регионе. Как на сайте, в проект ищут 15 инициативных сельских жителей, которые хотят заняться тепличным хозяйством и выращиванием овощей.

Участники узнают, как правильно сажать и продавать овощи, и будут получать помощь от опытных агрономов. После обучения можно будет подать заявку на грант и построить свою теплицу. Обучение пройдет с 4 по 8 августа в городе Аксай.