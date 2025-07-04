Мужчина рубил рельс, и металлический осколок попал ему в глаз

Павлодарский областной суд оставил в силе решение о выплате компенсации в пять миллионов тенге жителю Экибастуза, который потерял зрение на работе в компании «Богатырь Комир». Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Несчастный случай произошёл весной 2012 года. Мужчина рубил рельс, и металлический осколок попал ему в глаз. Он полностью ослеп. Расследование установило, что работодатель полностью виноват в случившемся. Пострадавшему присвоили III группу инвалидности без возможности пересмотра, он потерял более половины трудоспособности. Однако согласительная комиссия отказалась выплачивать моральную компенсацию. Тогда мужчина подал в суд.

Суд первой инстанции поддержал потерпевшего и обязал компанию выплатить пять миллионов тенге. «Богатырь Комир» подала апелляцию, ссылаясь на давность происшествия и высокую сумму. Но областной суд оставил решение без изменений. Теперь оно вступило в законную силу.

Отметим, что «Богатырь Комир» — одно из крупнейших угольных предприятий Казахстана. Его владельцы — «Самрук-Энерго» и российская компания UC RUSAL.