Прокуратура города Алматы установила факты перемещения товаров через таможенную границу с использованием поддельных документов и средств таможенной идентификации, а также выписки счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.

По собранным материалам зарегистрированы ряд уголовных дел, где подозреваемыми проходили руководители компаний «уполномоченных экономических операторов в таможенной сфере».

Общая сумма ущерба, причиненного государству за период осуществления противоправной деятельности,составила более 33 миллиардов тенге.

Обвиняемые признаны виновными по статьям 216, 234 Уголовного кодекса. Их осудили на сроки в виде лишения свободы от двух до семи лет, с конфискацией имущества в доход государства.

Фото: pexels.com