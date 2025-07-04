За первые шесть месяцев 2025 года межрегиональная инспекция связи провела 10 внеплановых проверок.

Руководитель управления цифровых технологий ЗКО выступил на брифинге и рассказал, как в области развивается интернет и мобильная связь.

В регионе 405 сельских населённых пунктов. Из них в 355 уже есть доступ к интернету, а сотовая связь для звонков работает в 376 населённых пунктах. За первые шесть месяцев 2025 года межрегиональная инспекция связи провела 10 внеплановых проверок. В результате операторы связи получили штрафы на общую сумму 13,8 миллиона тенге.

Чтобы улучшить мобильную связь, в 2024 году в 23 сёлах установили новые базовые станции. В 2025 году операторы Билайн и Кселл планируют установить новые станции в Уральске, Аксайе и ещё в 28 сёлах, а также модернизировать старые станции в 71 селе.

На сегодня новые базовые станции уже появились в сёлах Тегисжол (Акжаикский район), Чинарев (Байтерекский район), Абиш (Казталовский район), Шалгын (Каратобинский район), Таскала (Таскалинский район), Подстепное (Теректинский район), а также на пограничных пунктах «Сырым» и «Таскала». В 33 сёлах модернизировали станции до стандарта 4G.

Что касается интернета, в 2024 году «Казахтелеком» подключил 16 сёл с помощью технологии «радиомост». В 2025 году в Уральске, Аксайе, а также в сёлах Переметное, Жангала и Жымпиты заменят старые медные линии на современные волоконно-оптические. Также в Уральске и девяти районных центрах появится высокоскоростной интернет GPON на 14 400 портов. За первое полугодие 2025 года уже провели оптоволокно по технологии GPON в микрорайон Акжаик, в Жымпиты и Таскалинский район.

В рамках национального проекта «Доступный интернет» до 2027 года планируется подключить к оптоволоконной связи (ВОЛС) 220 населённых пунктов. Из них 90 — уже в 2025 году. Также направлено предложение в Министерство цифрового развития подключить 24 отдалённых села через спутниковую связь.

Отдельное внимание сейчас уделяется обеспечению связи вдоль республиканских трасс. В регионе планируется установить 7 антенно-мачтовых сооружений. По всем объектам получены положительные экспертизы, и сейчас идёт работа по включению этих проектов в перечень на приватизацию в 2025 году. Оператор Кселл уже установил в Уральске 74 базовые станции формата 5G. До конца 2025 года планируется установить ещё три такие станции.



