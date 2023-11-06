Охоту на сайгаков в ЗКО решили продлить до 20 декабря. Установлен план отстрела и отлова. С шестого октября в Казахстане начали регулировать численность сайгаков. Изначально министерство экологии заявляло об отлове животных в специальные сети. Однако такой способ оказался неэффективным и тогда их стали отстреливать.

Сроки продлили

Изначально говорилось, что отлов и отстрел проведут с шестого октября до 15 ноября. Но срок продлили до 20 декабря этого года. Об этом сообщил вице-министр экологии Нуркен Шарбиев на официальный запрос редакции «Мой ГОРОД». По биологическим обоснованиям отстрелу и отлову подлежат 226 тысяч особей уральской популяции.
— Управлением популяциями сайгаков занимается специализированная организация РГКП «ПО «Охотзоопром». К отлову и отстрелу сайгаков привлекают граждан, имеющих разрешение на ношение и хранения оружия, удостоверение охотника. С ними «Охотзоопром» заключает договора, — сообщили в министерстве.
За каждую добытую тушу сайгака ловчим выплачивают 4 211 тенге, охотникам – 5 052 тенге. По состоянию на 31 октября, уничтожены 5 708 особей. Из них, после ловли в сети – 1 252 особи, отстрелом – 4 456 особей. К управлению популяциями сайгаков на сегодня привлекли девять бригад из 55 человек и 26 единиц техники.
– Добытые туши передают для переработки и реализации в мясоперерабатывающие комбинаты ЗКО, Акмолинской и Карагандинской областей. За счёт вырученных средств покрываются расходы «Охотзоопром». Мясоперерабатывающие организации взвешивают туши без желудочно-кишечного тракта, но с внутренними органами, головой и шкурой. ЖКТ утилизируют в соответствии с ветеринарными требованиями, — информировал Шарбиев.

Рога — на хранения, мясо — в комбинаты

Что касается рогов, что их маркируют и передают в «Охотзоопром» для «дальнейшего учёта и хранения». Мясокомбинаты принимают туши по 315 тенге за килограмм. Дальнейшую цену и место реализации сайгачатины мясокомбинаты определяют самостоятельно. К слову, вице-министр подтвердил, что в селе Круглоозёрное всё же продавали мясо сайги. Ветеринарные службы провели проверку, после чего владелец прекратил реализацию мяса.

Письмо президенту

Между тем зоозащитники создали петицию, требуя отменить отстрел. Они уверены, что истинная цель истребления животных — получение их рогов, которые стоят немалых денег на чёрном рынке. 25 октября жительница Уральска Анаргуль Амирова заявила, что из-за отстрела сайгаки перекочевали на территорию России. Однако в министерстве экологии этот факт не подтвердили и заявили, что информация не соответствует действительности. Не дождавшись ответной реакции со стороны властей, Анаргуль Амирова решила написать письмо президенту. Женщина назвала происходящее «варварским истреблением сайгаков».
Вы назвали сайгу сакральным и священным животным, и, благодаря вашему пристальному вниманию и заботе, поголовье сайгаков увеличилось. Сайга, пережив два периода трагедии, начала восстанавливаться. И тут снова началась трагедия. И, как ни странно это звучит, человек сам является причиной данной трагедии. Столько средств и сил было вложено со стороны государства, чтобы увеличить поголовье сайгаков. Но теперь происходит варварское уничтожение поголовья священного животного, — написала Амирова.
Общественники считают, что к вопросу регулирования численности подошли неграмотно. В своём письме зоозащитники попросили главу государства наложить повторный мораторий на отстрел сайгаков ещё на пять лет.
— Есть вина министерства сельского хозяйства, которое безрассудно раздавало земли на пути миграции животных под сельхозугодья. Кроме того, в Казахстане построили множество автомагистралей и международных трасс, в том числе и железные дороги. Они тоже перекрыли пути миграции сайги. Многие туристы мира едут в Уганду, чтобы увидеть горных горилл, в Новую Зеландию ради птиц киви. Мы можем приглашать экотуристов, чтобы они любовались нашей степной красавицей, легендой нашей степи, — заключили своё письмо активисты.