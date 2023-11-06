Охоту на сайгаков в ЗКО решили продлить до 20 декабря. Установлен план отстрела и отлова.
С шестого октября в Казахстане начали регулировать численность
сайгаков. Изначально министерство экологии заявляло об отлове животных в специальные сети. Однако такой способ оказался неэффективным
и тогда их стали отстреливать.
Сроки продлили
Изначально говорилось, что отлов и отстрел проведут с шестого октября до 15 ноября
. Но срок продлили до 20 декабря этого года. Об этом сообщил вице-министр экологии Нуркен Шарбиев на официальный запрос редакции «Мой ГОРОД».
По биологическим обоснованиям отстрелу и отлову подлежат 226 тысяч особей уральской популяции.
— Управлением популяциями сайгаков занимается специализированная организация РГКП «ПО «Охотзоопром». К отлову и отстрелу сайгаков привлекают граждан, имеющих разрешение на ношение и хранения оружия, удостоверение охотника. С ними «Охотзоопром» заключает договора, — сообщили в министерстве.
За каждую добытую тушу сайгака ловчим выплачивают 4 211 тенге, охотникам – 5 052
тенге. По состоянию на 31 октября, уничтожены 5 708 особей. Из них, после ловли в сети – 1 252 особи, отстрелом – 4 456 особей. К управлению популяциями сайгаков на сегодня привлекли девять бригад из 55 человек и 26 единиц техники.
– Добытые туши передают для переработки и реализации в мясоперерабатывающие комбинаты ЗКО, Акмолинской и Карагандинской областей. За счёт вырученных средств покрываются расходы «Охотзоопром». Мясоперерабатывающие организации взвешивают туши без желудочно-кишечного тракта, но с внутренними органами, головой и шкурой. ЖКТ утилизируют в соответствии с ветеринарными требованиями, — информировал Шарбиев.
Рога — на хранения, мясо — в комбинаты
Что касается рогов, что их маркируют и передают в «Охотзоопром» для «дальнейшего учёта и
хранения».
Мясокомбинаты принимают туши по 315 тенге за килограмм. Дальнейшую цену и место реализации сайгачатины мясокомбинаты определяют самостоятельно.
К слову, вице-министр подтвердил, что в селе Круглоозёрное всё же продавали мясо сайги. Ветеринарные службы провели проверку, после чего владелец прекратил реализацию мяса.
Письмо президенту
Между тем зоозащитники создали петицию
, требуя отменить отстрел. Они уверены, что истинная цель истребления животных — получение их рогов, которые стоят немалых денег на чёрном рынке. 25 октября жительница Уральска Анаргуль Амирова заявила, что из-за отстрела сайгаки перекочевали
на территорию России. Однако в министерстве экологии этот факт не подтвердили и заявили, что информация не соответствует действительности.
Не дождавшись ответной реакции со стороны властей, Анаргуль Амирова решила написать письмо президенту. Женщина назвала происходящее «варварским истреблением сайгаков».
— Вы назвали сайгу сакральным и священным животным, и, благодаря вашему пристальному вниманию и заботе, поголовье сайгаков увеличилось. Сайга, пережив два периода трагедии, начала восстанавливаться. И тут снова началась трагедия. И, как ни странно это звучит, человек сам является причиной данной трагедии. Столько средств и сил было вложено со стороны государства, чтобы увеличить поголовье сайгаков. Но теперь происходит варварское уничтожение поголовья священного животного, — написала Амирова.
Общественники считают, что к вопросу регулирования численности подошли неграмотно. В своём письме зоозащитники попросили главу государства наложить повторный мораторий на отстрел сайгаков ещё на пять лет.
— Есть вина министерства сельского хозяйства, которое безрассудно раздавало земли на пути миграции животных под сельхозугодья. Кроме того, в Казахстане построили множество автомагистралей и международных трасс, в том числе и железные дороги. Они тоже перекрыли пути миграции сайги. Многие туристы мира едут в Уганду, чтобы увидеть горных горилл, в Новую Зеландию ради птиц киви. Мы можем приглашать экотуристов, чтобы они любовались нашей степной красавицей, легендой нашей степи, — заключили своё письмо активисты.