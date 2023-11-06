Анализ выявил грубейшие нарушения закона о государственных закупках, сообщили в пресс-службе прокуратуры Актюбинской области.

По закупкам на проведение строительно-монтажных работ власти необоснованно установили требования о предоставлении лицензии на услуги, не предусмотренные ПСД. В другом случае сотрудники отдела экономики и финансов Иргизского, Алгинского и Мартукского районов проводили закупки по ремонту дорог без прохождения ведомственной экспертизы. Также надзорный орган установил 18 фактов незаконного заключения договоров из одного источника на 296 млн тенге.

Закупки отменены, предотвратив расходование бюджетных 2,6 млрд тенге.