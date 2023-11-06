В Алматинской области начали расследование по факту самоубийства полицейского. Об этом сообщил глава департамента полиции региона Бауржан Аленов.

О смерти 31-летнего стража порядка в полицию сообщил фельдшер больницы. Расследование проходит по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства».

— У погибшего были личные проблемы в семейных отношениях, что также проверят в рамках расследования. Проводятся все необходимые следственные действия с назначением экспертных проверок для обеспечения полного, всестороннего и объективного расследования всех обстоятельств дела, — написал Аленов в .

Ход расследования он взял на контроль.