Средняя зарплата казахстанцев в долларах оказалась на уровне 2013 года. Такие данные опубликовал аналитический канал DATA HUB.

В расчёт они брали цифру Бюро национальной статистики о средней заплате работников. А это 350 542 тенге.

— В долларах по среднеквартальному курсу показатель составил $770. Примерно столько же было и 10 лет назад, в июле 2013 года ($739). А если вернуться в более недавнее прошлое, то нынешние результаты хуже прошлоквартальных, когда показатель составлял $814. Но лучше третьего квартала 2022 года — тогда было $631, — говорится в сообщении.

В тенге средняя зарплата по сравнению с прошлым кварталом тоже снизилась. Но за год увеличилась на 16,9%. Правда, отмечают аналитики, с учётом роста цен, в реальном выражении средняя зарплата стала больше только на 3,5% за год.

Отмети, что в расчёт аналитики брали медианное значение зарплаты (показатель, который делит все зарплаты на две равные части. Половина работников получают больше медианы, вторая часть — меньше этого значения). При том, что модальная зарплата (встречается чаще других) составляет 81 377 тенге. То есть в четыре раза меньше медианной.