Главы крестьянских хозяйств заявляют о гибели около ста голов крупного рогатого скота от неизвестной болезни.

Председатель общества крестьянских хозяйств Бурлинского района Бакыт Далабаев уверяет, что такая ситуация сейчас по всему Казахстану. Фермеры предполагают, что массовый падёж скота мог произойти из-за некачественной вакцины.

— Возможно, нарушили сроки и условия хранения, либо при транспортировке что-то пошло не так. А то и вовсе может быть качество вакцины низкое. К нам приезжала комиссия из города. Считаю, что в такой ситуации необходимо объявлять режим ЧС и возмещать фермерам ущерб. Ведь многие кормят свои семьи благодаря именно скоту. В этом году по программе «Ауыл аманаты» многие сельчане решили заняться животноводством, впервые в жизни. Они даже не знают, из-за чего идёт падёж скота. А им нужно погашать кредиты, на которые они покупали скот, — говорит Далабаев.

По его словам, симптомы болезни напоминают эмфизематозный карбункул (острое заболевание скота, которое характеризуется хромотой и быстрой гибелью животных). Остаётся надеяться, что мясо заражённого скота не попадёт на прилавки магазинов.

Фото предоставил Бакыт Далабаев

В управлении ветеринарии ЗКО подтвердили, что в районе среди молодняка КРС действительно зарегистрированы случаи падежа. Однако заявили о гибели лишь 13 голов скота.

— Четвёртого сентября в КХ «Руслан» Каракудыкского сельского округа Бурлинского района пало семь голов молодняка крупного рогатого скота. В тот же день ветеринарный врач выехал в местность и взял патологический материал от трёх павших животных. Пробы отправили в областную ветеринарную лабораторию с подозрением на эмфизематозный карбункул. По итогам лабораторных исследований диагноз не подтвердился, — сообщили в ведомстве.

На сегодня у жителей Карагандинского сельского округа заболели ещё семь голов молодняка. Шесть животных погибло, одно выздоровело. 31 октября и третьего ноября с туш взяли материал и направили на исследование. Результаты пока не готовы.

Всё поголовье КРС от трёх месяцев до четырёх лет, отметили в ведомстве, вакцинировано против эмфизематозного карбункула. Препарат произвели в апреле на предприятии «Антиген» в Алматинской области. Срок годности составляет 12 месяцев.

Третьего ноября специалисты ветеринарной инспекции изъяли один флакон вакцины для исследования её эффективности.

В управлении заверили, что сейчас эпизоотическая ситуация в районе полностью под контролем ветеринарных специалистов.