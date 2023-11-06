Девятого ноября по приглашению Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Астану посетит Владимир Путин, сообщает пресс-служба Акорды.

— В рамках визита планируется проведение переговоров лидеров двух стран, в ходе которых обсудят актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнёрства, — говорится в сообщении.

Кроме того, президенты в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдёт в Костанае.

В последний раз переговоры президентов двух стран состоялись седьмого октября в резиденции Путина в Ново-Огарево.