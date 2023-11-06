Полиция Алматы озвучила результаты экспертизы по делу о возможном изнасиловании школьника

В полиции Алматы озвучили результаты судебно-комиссионной экспертизы по делу о возможном изнасиловании первоклассника в элитной школе.

12 сентября мама заметила на сыне-первокласснике признаки сексуального насилия. Полиция завела расследование по статье 121 УК РК «Насильственные действия сексуального характера». Комитет по охране прав детей взял ситуацию на контроль.

В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что согласно результатам экспертного исследования, на теле ребёнка не обнаружили ни наружных, ни внутренних повреждений. Назначена дополнительная экспертиза.

— Также провели геномную ДНК-экспертизу, которая не выявила присутствия постороннего биоматериала. Видеоматериалы с камер наблюдения изъяты следствием и подвергнуты тщательному анализу, — говорится в сообщении.

Иную информацию в интересах следствия не разглашают.