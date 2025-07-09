Для поступления в медицинские колледжи ввели специальный экзамен по одному из двух предметов, в зависимости от выбранной специальности.

Для поступления в медицинские колледжи ввели специальный экзамен по одному из двух предметов, в зависимости от выбранной специальности. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

— Экзамен включает оценку базовых знаний по профильным дисциплинам, а также мотивационного уровня абитуриента, — говорится в сообщении.

Теперь экзамен станет обязательным для всех поступающих на медицинские специальности (вне зависимости от формы обучения – на базе 9 или 11 классов), кроме стоматологии и ортопедии.

— За счет единого подхода к оценке мотивации и подготовки обеспечивается справедливость при поступлении. Это первый шаг к повышению доверия общества к системе подготовки медицинских кадров, — отметили в Министерстве здравоохранения.

Образцы заданий, график экзаменов и правила прохождения можно посмотреть на официальных сайтах и в информационных системах самих колледжей.