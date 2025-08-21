Конец лета – прекрасный повод поэкспериментировать со внешностью и посмотреть на себя в новом образе.

Астрологи рассказали, в какие дни стричься в августе, чтобы разбогатеть

Чтобы эксперимент точно прошел удачно, стоит учитывать положение земного спутника. Гарантом успешной процедуры станет лунный календарь стрижек на август, который назовет лучшие дни для смены прически.

Фаза спутника влияет на то, насколько послушными и вьющимися будут волосы. Вот почему так важно использовать расписание положений спутника для планирования стрижки.

Убывающая луна подходит для долгосрочных процедур, если хотите надолго сохранить результат. Растущая луна – период перемен, когда локоны не держат желаемую форму и стремительно отрастают. В такую фазу можно переделать неудачную стрижку. А в новолуния и полнолуния хорошо удастся всё задуманное.

Лунный календарь на август называет такие фазы:

растущая Луна – 1-8 и 24-31 число;

полнолуние – 9 число;

убывающая Луна – 10-22 число;

новолуние – 23 число.

Согласно календарю, удачные дни для похода к парикмахеру это 4, 6-7, 14-16, 20, 23-25, 27, 30.

А самые несчастливые даты - 1, 4, 9-10, 12, 19, 28-29, 31.

Денежная стрижка в августе проводится 2, 4, 14, 16, 25, 30 числа. Укорачивание шевелюры в эту дату привлечет денежную энергию и настроит ва м на финансовые потоки.

Если вас интересует стрижка для оздоровления, то подстригитесь 1, 4-7,14-15, 24-24 августа. Волосы оздоровятся от корней до кончиков, перестанут сечься и выпадать, а волосины станут гуще. Все оздоровительные сеансы будут вдвойне полезными.

Лунный календарь окрашивания волос на август 2025 рекомендует краситься 6-8, 14-16, 20, 22, 25-26, 30 числа. Вас точно обрадует насыщенность нового цвета и здоровый блеск локонов. Можете назначать на эти даты такие манипуляции, как тонирование, камуфляж седины и осветление.

Есть и особенно неудачные дни для окрашивания – 3, 19 и 28-29. Если не хотите огорчиться, то лучше отложите смену цвета.

Завивать и выпрямлять локоны календарь стрижек на август рекомендует 11, 13-18, 20-23 августа, когда волосы наиболее податливые и держат желаемую форму сколько потребуется.

Фото: pexels.com