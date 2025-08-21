Из семи предприятий четыре продают мясо в розницу.

В управлении сельского хозяйства ЗКО сообщили, что из семи предприятий, которые получили разрешение на приём, переработку и продажу мяса сайги, пять уже работают.

Четыре из них продают мясо в розницу. Продукция реализуется как в пределах области, так и в другие регионы. Цена мяса сайги составляет от 1300 до 1600 тенге за килограмм: оптовая цена — 1300 тенге за килограмм, розничная — 1500–1600 тенге за килограмм.

На сегодняшний день на убойные пункты передано 7990 голов сайгаков. Из них ТОО «Кублей» приняло 3682 туши для переработки, ещё 4308 туш распределены между остальными предприятиями. «Кублей» планирует выпуск консервов из мяса и внутренних органов, когда соберёт достаточный объём сырья.

Из 4308 туш, переданных на мясокомбинаты, уже реализовано 2413: 408 туш — внутри ЗКО, 2005 туш — в другие регионы (Мангистаускую, Актюбинскую и Туркестанскую области). Работы по регулированию численности сайги продолжаются.



