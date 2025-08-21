В специализированном межрайонном уголовном суде ЗКО завершилось рассмотрение уголовного дела по заказному убийству в Аксае. На скамье подсудимых Эльвира Еркебаева и Максим Кузнецов.

В специализированном межрайонном уголовном суде ЗКО завершилось рассмотрение уголовного дела по заказному убийству в Аксае. На скамье подсудимых Эльвира Еркебаева и Максим Кузнецов. По данным следствия, из корыстных целей подсудимая решила избавиться от мужа и наняла киллера. Тот за 2 миллиона тенге должен был убить Ербола Еркебаева. Помогал ей в этом, по версии обвинения, Максим Кузнецов.

Прокурор Дина Изтлеуова выступая на прениях заявила, что вина подсудимых доказана и запросила для Эльвиры Еркебаевой 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. Максима Кузнецова также попросили признать виновным и назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Отметим, что дело рассмотрел второй состав присяжных заседателей. Ранее первый состав присяжных распустили по просьбе прокурора Доспола Жубанова. Сами подсудимые и их защитники заявили, что полностью не согласны с обвинением и попросили присяжных оправдать их.

Адвокат Эльвиры Еркебаевой Тамара Сарсенова, считает что это полнейшее беззаконие. Всему это свидетельствует судебный процесс.

— В обвинительном акте говорится, что он имитировал роль киллера. Статья ушла шесть лет назад, а прокурор и суд считают, что это возможно. Множественные нарушения здесь. Суд считает, что это законно. Прокуроры запросили сроки для лишения свободы на таком «сыром» деле и чистейших провокациях. Об этом говорит экспертиза. Руководитель и организатор тут только Галиев. Мы будем писать об этом деле президенту и надеемся на объективность присяжных, — сказала Тамара Сарсенова.

Напомним, суд длится с августа прошлого года. На скамье подсудимых 40-летняя Эльвира Еркебаева и 33-летний Максим Кузнецов. Их обвиняют в покушении на убийство в группе лиц по предварительному сговору. Из обвинительного акта следует, что Эльвира Еркебаева на почве неприязненных отношений решила организовать убийство своего бывшего мужа Ербола Еркебаева. Хотя во время судебного следствия эти доводы обвинения много раз ставились под сомнение. Сам потерпевший Ербол Еркебаев от претензий отказался.