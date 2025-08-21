За создание угрозы безопасности полётов грозит до 10 лет лишения свободы.

Генеральная прокуратура Казахстана разъяснила уголовную ответственность за создание помех управлению воздушным судном с использованием лазерных устройств или беспилотников.



Новую статью 352-1 ввели 16 июля в Уголовный кодекс.



Ослепление пилотов признано крайне опасным: в критические моменты – при взлёте и посадке – подобные действия могут привести к потере зрения и вызвать авиапроисшествие.



По данным авиационных служб, за последние шесть лет в Казахстане зарегистрировано 98 случаев лазерного ослепления экипажей пассажирских самолётов. Больше всего инцидентов фиксировалось в аэропорту Алматы. Если в 2017 году их было восемь, то в 2023 году – уже 30.



В Австралии, Германии, Новой Зеландии, Канаде и США за такие действия предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. Казахстан теперь также относит подобные деяния к уголовным преступлениям.

Санкции варьируются в зависимости от последствий: от штрафа или ареста до лишения свободы сроком до 10 лет. В прокуратуре подчеркнули, что подобные поступки нельзя рассматривать как шалость, поскольку они ставят под угрозу жизни десятков и сотен людей.

