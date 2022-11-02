В ЗКО инвалид подарил телефон за миллион тенге несуществующей девушке

Гаджет он оформил в кредит. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в департаменте полиции ЗКО, глухонемой житель одного из посёлков ЗКО оформил в кредит телефон. Он поддался на уловки мошенника. Дорогой гаджет предназначался как подарок девушке, под видом которой мошенник втёрся в доверие к потерпевшему. - Полицейским удалось задержать 18-летнего мужчину, который познакомился с потерпевшим через WhatsApp. Инвалид попросил познакомить его с девушкой, тогда задержанный создал аккаунт несуществующей дамы и стал общаться с потерпевшим. От её имени удалось выманить небольшие суммы денег.