- Полицейским удалось задержать 18-летнего мужчину, который познакомился с потерпевшим через WhatsApp. Инвалид попросил познакомить его с девушкой, тогда задержанный создал аккаунт несуществующей дамы и стал общаться с потерпевшим. От её имени удалось выманить небольшие суммы денег. Через некоторое время доверчивый юноша пригласил несуществующую девушку на свидание, но пришёл тот самый мошенник и сказал, что она прийти не смогла и предложил купить ей подарок. Тот согласился и оформил кредит на покупку телефона за 997 тысяч тенге. Мошенник взял телефон и пообещал передать его девушке. После этого он заблокировал парня в социальных сетях, - пояснили в ведомстве.Ведётся досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
В ЗКО инвалид подарил телефон за миллион тенге несуществующей девушке
Гаджет он оформил в кредит. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в департаменте полиции ЗКО, глухонемой житель одного из посёлков ЗКО оформил в кредит телефон. Он поддался на уловки мошенника. Дорогой гаджет предназначался как подарок девушке, под видом которой мошенник втёрся в доверие к потерпевшему. - Полицейским удалось задержать 18-летнего мужчину, который познакомился с потерпевшим через WhatsApp. Инвалид попросил познакомить его с девушкой, тогда задержанный создал аккаунт несуществующей дамы и стал общаться с потерпевшим. От её имени удалось выманить небольшие суммы денег.